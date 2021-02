Godzilla vs. Kong: questa settimana è atteso l'arrivo di un nuovo trailer

Sale l'attesa per il monster movie targato Warner Bros. e Legendary che hanno tutta l'intenzione di diffondere un nuovo trailer di Godzilla vs. Kong entro questa settimana, sperando in questo modo di bissare l'eccezionale successo dell'ultimo trailer ufficiale diffuso qualche settimana fa prima del Super Bowl. Il film è atteso nelle sale a maggio.

Warner Bros. e Legendary dovrebbero infatti approfittare dell'arrivo della prossima edizione del Fan Fest, kermesse organizzata dal sito IGN ogni anno e che quest'anno avrà come ospite il regista Adam Wingard, che per l'occasione terrà un botta e risposta con i fan che si collegheranno via streaming con lui e alla fine della discussione mostrerà uno sneak peek contenente nuove immagini del kolossal attesissimo. L'evento è programmato per la mattina del 26 febbraio prossimo e il consiglio è quello di non perderlo per non farvi sfuggire altre scene inedite del film.

Recentemente, Wingard ha suggerito che il miglior modo di vedere Godzilla vs. Kong è in IMAX: "Sto dando un'occhiata alla versione IMAX di Godzilla vs Kong. È assolutamente il modo migliore per vedere il film. Normalmente non sono un grande fan del 3D ma devo ammettere che questa versione IMAX 3D mi ha devastato. C'è una particolare inquadratura con Godzilla che punta dritto alla cinepresa in cui sembra davvero uscire dallo schermo. Mi sono sorpreso a ridacchiare dall'emozione durante la visione".

I fan di tutto il mondo, naturalmente, sperano di poter avere nuovamente accesso alle sale cinematografiche in tempo per l'uscita del film, fissata per il 21 maggio 2021 (contemporaneamente in sala dove possibile e in streaming su HBO Max). Qui, intanto, trovate tutto ciò che sappiamo su Godzilla vs Kong; qualcuno, invece, ha avuto la geniale idea di piazzare il suo gatto nel trailer di Godzilla vs Kong.