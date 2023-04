Godzilla vs. Kong, il sequel ha finalmente un titolo ufficiale

Legendary Pictures ha finalmente rivelato il titolo ufficiale del sequel di Godzilla vs. Kong, film del 2021 diretto da Adam Wingard e scritto da Eric Pearson e Max Borenstein; in particolare, la pellicola sarà intitolata Godzilla x Kong: The New Empire, traducibile in italiano ne "Il Nuovo Impero".

Stando alla sinossi ufficiale, "Questo nuovo capitolo segue l'esplosiva resa dei conti di Godzilla vs. Kong attraverso una nuovissima avventura cinematografica, che contrappone l'onnipotente Kong e il temibile Godzilla contro una colossale minaccia sconosciuta celata nel nostro mondo, fino a sfidare la loro stessa esistenza e la nostra. Il nuovo epico film approfondirà ulteriormente le storie dei due Titani, le loro origini e i misteri di Skull Island e oltre, gettando luce sulla mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi esseri straordinarie e il loro indissolubile legame con l'umanità".

D'altronde, una possibile collaborazione era già insita nel titolo, con "x" a sostituire il precedente "vs". Nel cast, invece, figureranno Dan Stevens, Rebecca Hall, Brian Tyree Herny e altri celebri volti dello spettacolo. E le sorprese non finiscono qui, considerando l'indiscrezione sul villain di Godzilla vs. Kong 2: sarà davvero così terribile come preannunciato dalla sinossi del film?

Le riprese principali sono iniziate nella Goald Coast del Queensland il 29 luglio 2022 (con la conferma che Ben Seresin tornerà a dirigere la fotografia), per poi concludersi nel novembre 2022 in Australia. Infine, la pubblicazione del secondo capitolo è prevista per il 15 marzo 2024 in IMAX. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di Godzilla vs. Kong.