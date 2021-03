Godzilla vs Kong, ci sarà un sequel? Adam Wingard parla del futuro del MonsterVerse

In una recente intervista con Gamesradar, Adam Wingard ha avuto modo di parlare del futuro del MonsterVerse partendo da una discussione sul suo attesissimo Godzilla vs Kong, approdato oggi nei cinema americani e su HBO Max e che speriamo posso arrivare presto anche da noi, in sala o in video on demand.

In merito al prosieguo del franchise, il regista ha spiegato: "Il MonsterVerse è a un bivio, al momento. Spetta al pubblico farsi avanti e dimostrare o dire se sono desiderati altri film. Il motivo per cui non è presente nessuna scene dopo i titoli di coda è perché non volevamo spingere la cosa in un modo o in un altro. Aspetteremo e vedremo se ci sarà una grande voglia di sequel. Se c'è, ovviamente lo studio li farà. E anche io vorrei dirigere un altro film de genere, ma per ora bisogna solo aspettare".



E un potenziale sequel di Godzilla vs Kong cosa potrebbe regalare? Wingard ha la risposta: "Amo molto King Kong Escapes del 1967. Adoro quei film dell'Era Showa, quindi pescherei qualcosa da lì, come Mecha Kong".



Ma ci sarà un vincitore definitivo in questa lotta? A questo ha risposto in precedenza Wingard, anticipando anche "una tonnellata di sorprese": "Assolutamente. Sentivo che non sarebbe stato il mio film se non ci fosse stato un vincitore definitivo. Parte del motivo per cui volevo girare questo progetto era perché volevo un vincitore nella discussione che ho avuto con il mio amico in seconda elementare su chi avrebbe vinto in un combattimento tra Godzilla e King Kong. Io sapevo chi avrebbe dovuto vincere, al 100%, e pensavo che il mio amico sbagliasse al 100%. Dopo 30 anni, eccomi qui. Questo è il concerto registico più meschino che abbia mai diretto, perché è come vincere uno scontro con un bambino della seconda elementare".



E sulle sorprese e i mostri?: "Abbiamo due giganteschi mostri", dice Wingard, "e ci saranno moltissime sorprese, alcune per le quali i fan resteranno ossessionati. E spero anche usciranno tanti bei giocattoli per tutti".



Godzilla vs Kong uscirà al cinema e su HBO Max il prossimo 31 marzo 2021.