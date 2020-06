Godzilla vs Kong, lo scontro tra titani sarà un film per famiglie: classificato PG13

Ufficialmente, l'uscita di Godzilla vs Kong è ancora prevista per novembre 2020, anche se si fanno sempre più insistenti le voci di un rinvio al 2021. Se non esiste ancora un trailer ufficiale, sembra però che il film sia stato completato: ha ricevuto infatti la sua classificazione in vista dell'arrivo nelle sale.

La Motion Pictures Association ha valutato Godzilla vs Kong PG-13, ossia vietato ai minori di 13 anni se non accompagnati da un adulto. Una restrizione piuttosto blanda rispetto alla R, dovuta comunque a quanto si legge a "intense scene di violenza e distruzione e linguaggio volgare."

La Warner Bros continua a non far trapelare immagini del film e questo non fa che aumentare il mistero intorno all'atteso crossover. Non si può dire che la major ritenga il momento poco propizio per la promozione di un film, visto quanto successo con Tenet. Si può presumere però che la situazione di incertezza sulla riapertura delle sale cinematografiche stia spingendo lo studio a non cominciare ancora la campagna di marketing per Godzilla vs Kong.

Nei giorni scorsi Teruyoshi Nakano, maestro giapponese degli effetti speciali, ha parlato della figura di Godzilla e della sua evoluzione, spiegando che la sua trasformazione da villain in eroe ha "allungato" la vita del franchise, portando il pubblico ad affezionarsi al mostro.

