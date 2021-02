Godzilla vs Kong: lo scontro si sposta nell'oceano nel nuovo, spettacolare poster

Quanto lo stiamo attendendo questo Godzilla vs Kong? Il nuovo film del MonsterVerse è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno in un periodo così complicato e la speranza di tutti è, ovviamente, quella di veder riaprire le sale cinematografiche in tempo per permetterci di godere dell'epico scontro sul grande schermo.

Speranze che, ovviamente, non sappiamo ancora quanto possano essere giustificate: la riapertura non sembra ancora essere dietro l'angolo e l'uscita del film si avvicina, ragion per cui è forse sempre meglio restare con i piedi per terra.

Le immagini mostrateci finora, comunque, ci consentono di mantenere in ogni caso alto l'entusiasmo: il trailer di Godzilla vs Kong ci ha promesso un film che sembrerebbe fatto su misura delle aspettative dei fan, tra effetti speciali spettacolari e mostri mastodontici intenti a darsele di santa ragione.

Proprio in queste ore, comunque, la produzione ha deciso di concederci un altro piccolo sguardo al film Adam Wingard: sul web è infatti da poco stato diffuso il nuovo poster internazionale di Godzilla vs Kong, nel quale le due leggendarie creature ci vengono mostrate immerse nelle acque dell'oceano che, a questo punto, immaginiamo sarà scenario di parte dello scontro.

Fate anche voi parte dei tanti fan in attesa del film? Fatecelo sapere nei commenti! Per il futuro, intanto, pare che Godzilla vs Kong debba gettare le basi per i prossimi film del MonsterVerse; vediamo, invece, com'è cambiato Kong dai tempi di Skull Island.