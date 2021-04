Godzilla vs Kong: lo scontro del secolo arriva a casa vostra nel nuovo trailer ufficiale!

Mentre dagli Stati Uniti arrivano già le prime indiscrezioni sul nuovo sequel Son of Kong,Warner Bros. Italia ha diffuso sul proprio canale ufficiale di YouTube un nuovo trailer ufficiale di Godzilla vs Kong, il quarto episodio del MonsterVerse di Legendary Pictures.

Il film diretto da Adam Wingard con protagonisti Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Kyle Chandler sarà disponibile in Italia in esclusiva digitale da giovedì 6 maggio: come al solito, sarà disponibile per l'acquisto e il noleggio premium su tutte le principali piattaforme digitali, Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, nonché per il noleggio premium su Sky Primafila e Mediaset Play Infinity.

La trama, che inizia dopo i fatti di Kong: Skull Island e di Godzilla II: King of the Monsters, vede King Kong e i suoi protettori intraprendere un viaggio pericoloso per trovare la vera casa del re delle scimmie: con loro c'è Jia, una giovane ragazza orfana con la quale Kong sembra aver stretto un legame forte ed unico. Ma il gruppo si troverà inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L'epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili è solo l'inizio del mistero che giace nel profondo della Terra. Nel cast anche Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González e Demián Bichir.

Intanto, cresce l'attesa anche per Ape vs Monster, il 'remake' di Godzilla vs Kong realizzato dall'infaticabile Asylum. Le aspettative, per entrambi i film ovviamente, sono alle stelle.