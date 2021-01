Godzilla vs Kong, lo scontro tra i due Titani entra nel vivo grazie a due spot ufficiali

In attesa di mettere finalmente gli occhi sul trailer di Godzilla vs Kong in arrivo domenica, anticipato nelle scorse ore dall'uscita di un suggestivo poster ufficiale del nuovo capitolo del MonsterVerse, sono emersi in rete due spot ufficiali dedicati allo spettacolare scontro tra i due iconici giganti.

Pur trattandosi di brevi filmati della durata di appena 7 secondi, le nuove immagini offrono degli spunti piuttosto interessanti, come per esempio la scena in cui Kong affronta a viso aperto il potentissimo raggio atomico di Godzilla, o il momento in cui vediamo il mostro di origine giapponese emergere dall'acqua per sferrare un attacco a sorpresa nei confronti del primate.



Nel frattempo, Legendary ha anche pubblicato un altrettanto breve teaser ufficiale per ricordare l'arrivo del trailer.

Trattandosi di una distribuzione Warner Bros., che pubblicherà la pellicola in contemporanea nelle sale americane e su HBO Max (ancora nessuna notizia per quanto riguarda l'Italia), il trailer ufficiale di Godzilla vs Kong previsto per domenica dovrebbe arrivare in rete nel corso del nostro pomeriggio. Restate sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere tutte le novità riguardanti il nuovo film del MonsterVerse.

Godzilla vs Kong vede nel cast Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison, Kyle Chandler e Demián Bichir, per un'uscita prevista il 26 marzo nei cinema americani e su HBO Max.



Intanto, vi lasciamo alle immagini dei Funko Pop di Godzilla vs Kong.