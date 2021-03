Godzilla vs Kong: scontro e distruzione nel nuovo spot tv del monster movie

Warner Bros. e Legendary hanno condiviso in streaming un nuovissimo spot tv che ci presenta altre scene in aggiunta a quelle già viste in precedenza per quel che riguarda Godzilla vs Kong, l'attesissimo monster movie che arriverà contemporaneamente in sala e in streaming su HBO alla fine del mese di marzo. Potete visualizzarlo in fondo alla pagina.

Nel breve filmato come detto possiamo ammirare alcune sequenza già apprezzate nel trailer ufficiale della pellicola, più alcune del tutto inedite che mi mostrano uno sguardo ulteriore sul film che presto potremo gustarci nelle sale (speriamo anche in Italia).

La lotta tra i due supermostri sembra essere sempre più intesa e il regista Adam Wingard ha rivelato a Collider di voler tener nascosti più possibile i dettagli più significativi di questa pellicola:

"Credo che con un film come questo, sia importante che le persone non sappiano troppo, sai, come se non volessi rovinare troppe cose. Tipo, non penso nemmeno che dovrebbero essere rilasciati altri trailer prima dell'uscita, perché è come, io ... sai, anche se abbiamo mostrato solo la punta dell'iceberg, quando si tratta di ciò che c'è nel film, è come se tu volessi ancora conservare tutte queste grandi sorprese e questi grandi momenti per colpire nel modo più efficace possibile".

Insomma, sembra dunque che ci sia ancora molto da scoprire su questo nuovo capitolo del Mosterverse. Ricordiamo che Godzilla vs. Kong è il sequel di Godzilla: King of the Monsters, uscito nelle sale cinematografiche nel 2019. Al momento non sono ancora chiari i piani per la distribuzione italiana.