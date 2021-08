Godzilla vs Kong, lo sceneggiatore anticipa il colossale futuro del MonsterVerse

In una delicata fase post-fase acuta della Pandemia, il riuscito Godzilla vs Kong si è dimostrato uno dei più grandi successi dell'attuale stagione cinematografica, e parlando con Screenrant lo sceneggiatore Max Borenstein ha avuto modo di anticipare sommariamente il futuro del MonsterVerse al cinema.

Queste le parole dello scrittore a proposito del prossimo corso del MonsterVerse:



"Ho sentito alcune cose davvero eccitanti per tutti i fan del MonsterVerse. So che stanno accadendo velocemente ma non posso assolutamente divulgare nulla. Posso dirvi che hanno una grande padronanza del franchise e personalmente ho alcune idee e sono sempre entusiasta quando vengo coinvolgo in questi progetti. Penso che i personaggi siano in ottime mani e con il successo di Godzilla vs Kong ci saranno nuovi e interessanti film in arrivo".



E ha poi continuato:



"Quel film ha incassato molto bene per il periodo in cui ci troviamo e la gente ha risposto in modo molto positivo. Penso sia stato un tempismo meraviglioso avere un film di questa portata in sala dopo quell'ondata di Pandemia, perché la gente era davvero ansiosa di vedere qualcosa di divertente e gioioso al cinema ed è stato davvero emozionante il fatto che il nostro film fosse lì per loro".



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.