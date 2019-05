Godzilla vs Kong: rivelato il primo poster ufficiale!

Neanche il tempo di leggere la nostra recensione di Godzilla: King of the Monsters, nuovo film del MonsterVerse della Legendary Pictures da poche ore nei cinema italiani, ecco spuntare online il primo poster ufficiale di Godzilla vs Kong.

Il film, in uscita a marzo 2020, è stato descritto come Rocky vs Ivan Drago dal regista Michael Dougherty, che ha diretto King of the Monsters.

Come potete vedere dall'immagine in calce all'articolo, presentata in queste ore durante il Licencing Expo, il poster mette i due mostri faccia a faccia, in una splendida art sgargiante (ai limiti della psichedelia) che promette: "One Will Fall", ovvero "Uno dei due cadrà".

Uno dei maggiori dubbi riguardo al film, se avete visto tutti i capitoli del MonsterVerse pubblicati finora, riguarda le dimensioni dei due esseri, con la stazza di Godzilla che appare evidentemente molto più elevata rispetto a quella del King Kong visto in Kong: Skull Island. Secondo Dougherty questo fattore fisico sarà proprio al centro del film: "Stiamo parlando di una sorta di Davide contro Golia," ha detto il regista a Bloody Disgusting.

Nel cast di Godzilla vs Kong troveremo Alexander Skarsgard, Eiza Gonzalez, Millie Bobby Brown, Julian Dennison, Jessica Henwick, Shun Oguri, Lance Reddick e Brian Tyree Henry, con la sceneggiatura che è stata scritta a più mani da Terry Rossio, Patrick McKay, J.D. Payne, Lindsey Beer, Cat Vasko, T.S. Nowlin e J. Michael Straczynski.

La pellicola è diretta da Adam Wingard.