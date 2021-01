Godzilla vs. Kong: rivelate le prime immagini nel trailer di presentazione di HBO Max

I fan dei Kaiju sono rimasti molto sorpresi nello scoprire che la Warner ha anticipato l'uscita di Godzilla vs. Kong. La pellicola non debutterà più a maggio come previsto ma, arriverà già il prossimo 26 marzo. Ad aumentare ulteriormente l'hype ci ha pensato il nuovo trailer promozionale di HBO Max.

La clip, anche se brevemente, ci mostra le prime immagini del tanto atteso scontro titanico tra il re lucertola e il sovrano di Skull Island. Dopo il colossale sequel di Godzilla: King of the Monsters che è uscito nel 2019, i fan hanno atteso pazientemente di vedere quella che potrebbe essere la più grande rissa tra mostri che sia mai stata vista in un film.

Anche se non c'è ancora un trailer ufficiale per questa pellicola, Adam Wingard è certo che i fan dei Kaiju non ne resteranno delusi in quanto verranno riportati in vita diversi personaggi dei precedenti film di Legendary Pictures.

La sinossi ufficiale di Godzilla vs. Kong recita: "In un nuovo mondo in cui uomini e mostri ora coesistono, Monarch deve aprire la strada a un futuro prospero insieme ai Titani, tenendo sotto controllo l'umanità. Tuttavia, le fazioni rivali che vogliono manipolare i Titani per la guerra iniziano a sorgere sotto le spoglie di un nefasta cospirazione, che minaccia di spazzare via tutta la vita sul pianeta. Nel frattempo, su Skull Island, una strana attività sismica attira l'attenzione di Godzilla e Kong".

Cosa ne pensate di questo breve frammento diffuso da HBO Max? Fatecelo sapere nei commenti.