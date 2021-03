Godzilla vs Kong, rivelata la durata: i fan del MonsterVerse potrebbero rimanere sorpresi!

Come dimostra l'entusiasmo che si scatena ad ogni nuovo spot promozionale, Godzilla vs Kong è senza ombra di dubbio uno dei film più attesi dell'anno e in attesa di scoprire i piani per la distribuzione italiana possiamo dare un'occhiata alla durata del nuovo capitolo del MonsterVerse.

Secondo quanto si legge su AlloCine, noto sito web francese, il tempo di esecuzione di Godzilla vs Kong è di un'ora e 53 minuti, un totale di di 113 minuti che ne farebbe il film più breve del franchise.

Ovviamente alcuni fan si aspettavano un tempo di esecuzione molto più largo, del resto l'opera promette di intrecciare la saga di Godzilla con gli eventi di Kong: Skull Island, introdurre nuovi personaggi e mostrare scene di botte da orbi, tuttavia questa indiscrezione - qualora dovesse rivelarsi veritiera - non è da prendere necessariamente come un punto a sfavore. Finora una delle più rumorose critiche che sono state mosse contro il MonsterVerse è stata relativa al ritmo dei suoi, e i fan preferirebbero vedere più caos distruttivo e mostri e meno dramma umano: un tempo di esecuzione più breve potrebbe anche tradursi in meno umani e più azione serrata, e quel punto lamentarsi sarebbe difficile. Per esempio, sappiamo già che una scena di combattimento durerà ben 18 minuti!

Ricordiamo che Kong: Skull Island aveva una durata di 118 minuti, mentre il primo Godzilla si attestava a 123 minuti. La più recente della saga, Godzilla: King of the Monsters, si protraeva per la bellezza di 132 minuti, minutaggio che a quanto pare rimarrà da record per la il franchise.

Godzilla vs Kong uscirà il 26 marzo a livello internazionali, inclusi i mercati di Giappone e in Cina, mentre negli Stati Uniti verrà distribuito in sala e su HBO Max dal 31 marzo. Al momento non sono ancora noti i piani per la distribuzione italiana, ma probabilmente il film seguirà il corso di altre opere Warner Bros. recenti come Wonder Woman 1984, Fino all'ultimo indizio e Tom & Jerry.