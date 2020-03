Godzilla vs Kong: rivelata la durata dell'atteso crossover del Monsterverse?

Dopo le reazioni positive raccolte durante i primi test screening di Godzilla vs Kong, ecco arrivare in rete un nuovo rumor sul minutaggio dell'atteso capitolo che metterà di fronte i due titani del Monsterverse.

Secondo quanto riportato da Godzilla-Movies (via Comicbook.com), infatti, alcune persone che hanno partecipato alle proiezioni tenute nei giorni scorsi hanno rivelato al sito che Godzilla vs Kong "durerà meno di 2 ore."

In particolare, i partecipanti hanno affermato che il runtime della pellicola si aggira intorno all'ora e 45 minuti, il che lo renderebbe il film più corto della saga. Per fare un confronto con gli altri capitoli del Monsterverse, Godzilla e Godzilla: King of the Monsters sono arrivati in sala rispettivamente con un minutaggio di 2 ore e 3 minuti e 2 ore e 12 minuti, mentre Kong: Skull Island aveva una durata di 1 ora e 58 minuti.

Sempre secondo le fonti, che a quanto pare sono tra i tanti che hanno apprezzato il film di Adam Wingard, la durata poco estesa non avrebbe influito sull'efficacia della trama, di cui a quanto pare non sono stati esclusi gli avvenimenti principali.

Godzilla vs Kong, lo ricordiamo, arriverà nelle sale italiane il prossimo 19 novembre. Nell'attesa, vi rimandiamo alla nostra recensione di Godzilla: King of the Monsters.