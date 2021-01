Godzilla vs Kong rinviato ancora, ma la nuova data di uscita non fa paura!

Nuovo rinvio per la data d'uscita di Godzilla vs Kong, dopo il trailer che ha fatto impazzire i fan sui social. Secondo quanto riporta Variety, il film di Adam Wingard è stato slittato soltanto di qualche giorno, dal 26 al 31 marzo, nei cinema e su HBO Max. Inizialmente il film doveva uscire il 21 maggio ma poi era stato anticipato a marzo.

Ufficialmente si parla ancora di 26 marzo ma le cose potrebbero davvero cambiare, visto che Warner Bros. Pictures continua a cambiare i piani. Cambiamenti che non riguardano solo Warner Bros.

MGM ha confermato che No Time To Die verrà distribuito l'8 ottobre e non il 2 aprile.



Altri film sono attualmente in bilico a causa del COVID-19 che sta condizionando gli Stati Uniti mentre i cinema tentano di riprendere le loro attività.

Nel frattempo i fan attendono l'uscita di Godzilla vs Kong, che potrebbe essere uno dei titoli dai quali ripartire.

Nuovo capitolo del MonsterVerse, Godzilla vs Kong, come si evince dal titolo, mette uno di fronte all'altro i due più grandi titani della storia del cinema.

Uno scontro epocale al quale l'umanità non può che assistere inerme. Il cast di Godzilla vs Kong comprende Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Shun Oguri.



Su Everyeye potete scoprire la nostra analisi del trailer di Godzilla vs Kong. Nei giorni scorsi Guillermo del Toro ha confessato di volere un crossover con Pacific Rim.