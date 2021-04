Godzilla vs Kong, il regista ha le idee chiare sul futuro del MonsterVerse: 'So cosa fare'

Nei giorni scorsi, al suo debutto nelle sale cinematografiche, Godzilla vs Kong ha conquistato il pubblico USA, e molti fan sono già incuriositi su cosa potrà succedere in futuro nel MonsterVerse. Il regista Adam Wingard, da parte sua, si è detto pronto a tornare all'opera, rivelando di avere già alcune idee.

Dopo le dichiarazioni di Adam Wingard sul futuro del MonsterVerse rilasciate a Gamesradar, il regista ne ha parlato anche a Den of Geek. Se il successo (sia in sala che su HBO Max) di Godzilla vs Kong porterà Warner Bros. e Legendary Entertainment alla decisione di realizzare un nuovo film, insomma, Wingard non si farà trovare impreparato.

"So già dove andrei. Appena ho finito questo film, mi sono seduto a parlare con Legendary e ho detto: Guardate, sono davvero orgoglioso del film e di tutto ciò che abbiamo realizzato. E se voi ragazzi siete interessati a farne un altro, questo è il modo in cui lo farei."

Il regista, ovviamente, ha preferito non scendere nei dettagli, anche perché sa che nel frattempo potrebbe nascere un'idea ancora più interessante. Ha però paragonato il suo percorso a quello di un mostro sacro come Quentin Tarantino.

"Il motivo per cui ha fatto The Hateful Eight, ha detto, era perché dopo Django Unchained sentiva di aver capito come fare davvero un western. Allo stesso modo, dopo aver realizzato un film sui mostri, sento di avere finalmente tutte queste abilità su come lavorare con personaggi alti 90 metri. Voglio mettere in mostra queste capacità, perché ho molta passione e so dove andrei."