Godzilla vs Kong, il regista assicura: 'Il modo migliore di vederlo è in IMAX'

Non è una sorpresa il fatto che Godzilla vs Kong sia un film pensato per sorprendere dal punto di vista della spettacolarità e degli effetti speciali: cos'altro aspettarsi, d'altronde, da un film in cui due dei mostri più famosi della storia del cinema se le suonano di santa ragione?

Come sempre accade in questi casi, dunque, godersi il film con un impianto all'altezza non sarà la stessa cosa del guardarlo dal piccolo schermo di un PC: in tal senso sembrano piuttosto chiare le parole del regista Adam Wingard, che ha voluto elogiare tramite social il lavoro fatto sulla versione IMAX del suo film.

"Sto dando un'occhiata alla versione IMAX di Godzilla vs Kong. È assolutamente il modo migliore per vedere il film. Normalmente non sono un grande fan del 3D ma devo ammettere che questa versione IMAX 3D mi ha devastato. C'è una particolare inquadratura con Godzilla che punta dritto alla cinepresa in cui sembra davvero uscire dallo schermo. Mi sono sorpreso a ridacchiare dall'emozione durante la visione" sono state le parole di Wingard.

I fan di tutto il mondo, naturalmente, sperano di poter avere nuovamente accesso alle sale cinematografiche in tempo per l'uscita del film. Qui, intanto, trovate tutto ciò che sappiamo su Godzilla vs Kong; qualcuno, invece, ha avuto la geniale idea di piazzare il suo gatto nel trailer di Godzilla vs Kong.