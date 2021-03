Godzilla vs Kong, il regista Adam Wingard dirigerà il film dei Thundercats!

Dopo aver annunciato di essere a lavoro sul sequel di Face/Off, cult con John Travolta e Nicolas Cage, il regista di Godzilla vs Kong Adam Wingard è stato scelto per l'adattamento cinematografico dei Thundercats.

La serie animata originale, che è stata presentata per la prima volta nel 1985 ed è andata avanti per 130 episodi suddivisi in quattro stagioni, a quanto pare aveva tra i propri fan anche un giovane Wingard, che all'epoca frequentava il secondo anno di liceo. Il regista ha confessato:

"La mia vera ossessione per i ThunderCats è iniziata al liceo, quando ho deciso di voler diventare un regista, e mi sono spinto in quella direzione. In realtà ho passato la maggior parte del mio secondo anno di scuola superiore a guardarla e riguardarla, con risultati disastrosi. Non prestavo attenzione a scuola, prendevo voti terribili. Il motivo? Scrissi una sceneggiatura di ThunderCats per conto mio. E la scrissi a mano. Arrivai ad una lunghezza di 272 pagine, e ce l'ho ancora. Ne parlavo in continuazione senza rendermi conto che i ragazzi della mia classe mi prendevano in giro e facevano solo finta di farmi delle domande sulla storia!"

Per coloro che non lo sanno, la regola generale in sceneggiatura è che una pagina scritta equivale a circa un minuto di tempo sullo schermo, quindi ciò che l'adolescente Adam Wingard mise insieme all'epoca si tradurrebbe in un lungometraggio dei Thundercats da quattro ore e mezza. Non aspettatevi quell'esatto film - anche se potrebbe finire col riciclare qualche dettaglio, chissà - ma senza dubbio la passione per il materiale originale c'è, ed è anche tanta.



Per quanto riguarda il film, il regista ha dichiarato:



"Warner Bros. mi ha dato le redini del progetto. L'ho vista come un'opportunità per fare un nuovo tipo di film fantasy/fantascienza, uno che la gente non ha mai visto prima. Ha una ricca mitologia, i personaggi sono fantastici, i colori. Voglio fare un film di ThunderCats che ti riporti a quell'estetica degli anni '80. Non voglio reinventare il loro aspetto, voglio che assomiglino agli originali ThunderCats in tutto e per tutto. Non voglio nemmeno farlo davvero live-action vivo. Non voglio che assomigli a Cats, non voglio questo tipo di problemi - senza mancare di rispetto a quel film o al suo regista. Voglio fare un film che non avete mai visto prima, un film CGI ibrido che ha un aspetto iperreale e che in qualche modo colmi definitivamente il divario tra i cartoni animati e i film in CGI. Questo è il punto di partenza e io e Simon Barrett stiamo lavorando alla sceneggiatura propria ora."



Nel frattempo, cresce l'attesa per il blockbuster Godzilla vs Kong, in arrivo da domani negli Stati Uniti tra cinema e HBO Max.