Godzilla vs Kong, il re delle scimmie viene catturato nel nuovo filmato promozionale!

In un nuovo spot televisivo per Godzilla vs Kong andato in onda negli Stati Uniti, viene mostrato il re delle scimmie vittima di una trappola di Monarch, l'organizzazione militare al centro delle avventure del MonsterVerse.

Il filmato, che come al solito trovate in calce all'articolo, monta insieme diversi brevi spot televisivi, ma il primo di questi mostra chiaramente un plotone di elicotteri militari che sta trasportando un'enorme rete in cui Kong è intrappolato. Altri frammenti mostrano Kong che cade dal cielo e usa una sorta di ascia fatta in casa per bloccare il respiro atomico di Godzilla, infliggendo un duro colpo al Re dei Mostri.

In Godzilla vs Kong Monarch cattura Kong poiché il re delle scimmie potrebbe essere l'unico essere in grado di fermare Godzilla, che per qualche è andato su tutte le furie e sta seminando caos in tutto il mondo. L'organizzazione Monarch è stata presente a lungo nei film del MonsterVerse e presto incontrerà la sua nemesi, Apex: si tratta di un'altra organizzazione segreta che sta lavorando ad un progetto militare, un ibrido Titano cibernetico creato dal cadavere di Re Ghidorah.

Diretto da Adam Wingard e scritto da Eric Pearson e Max Borenstein, Godzilla vs Kong è interpretato da Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry. Il film arriverà nelle sale e su HBO Max il 31 marzo, mentre rimaniamo ancora in attesa per aggiornamenti circa la distribuzione italiana.

Per altri approfondimenti ecco una nuova immagine di Godzilla vs Kong e la durata del film.