Godzilla vs. Kong: ecco quando e dove inizieranno le riprese del sequel!

Secondo quanto riportato da Variety, pare che la Warner Bros. abbia accelerato la produzione del sequel di Godzilla Vs. Kong, il film che vedeva l'epico scontro tra i due giganteschi mostri della storia del cinema e che esattamente un anno fa usciva in contemporanea nelle sale cinematografiche e in streaming sulla piattaforma HBO Max.

Dopo che lo sceneggiatore aveva anticipato il futuro del MonsterVerse al cinema, sembra che sia tutto pronto per l'inizio delle riprese del sequel di Godzilla Vs. Kong. Le riprese dovrebbero partire entro quest'anno in Australia, tra la Gold Coast e altre location nel Southeast Queensland. Si tratta delle stesse location in cui sono già stati girati in precedenza sia Godzilla Vs. Kong nel 2019 che Kong: Skull Island nel 2016.

La nuova pellicola attualmente senza titolo riceverà anche 16 milioni di dollari australiani (circa 11.8 milioni di dollari americani) come finanziamento del governo federale australiano e parte del programma di sostegno e incentivi per il cinema da 400 milioni promosso dalla nazione.

"Le troupe altamente qualificate, le strutture di prim'ordine e le location uniche rendono le riprese in Australia una grande esperienza. Il sostegno sia del governo federale che del Queensland è sempre stato fondamentale per il nostro successo nel raggiungere un alto livello di filmmaking e un'esperienza del pubblico senza precedenti", ha dichiarato in merito il produttore Eric McLeod.

In precedenza, lo sceneggiatore Max Borenstein aveva anticipato: "Ho sentito alcune cose davvero eccitanti per tutti i fan del MonsterVerse. So che stanno accadendo velocemente ma non posso assolutamente divulgare nulla. Posso dirvi che hanno una grande padronanza del franchise e personalmente ho alcune idee e sono sempre entusiasta quando vengo coinvolgo in questi progetti. Penso che i personaggi siano in ottime mani e con il successo di Godzilla vs Kong ci saranno nuovi e interessanti film in arrivo".

