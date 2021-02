Godzilla vs Kong, il produttore: 'Ecco i motivi dello scontro e della crescita di Kong'

Siamo sinceri: il motivo della loro lite potrebbe essere anche dei più futili, a noi comuni mortali basta la possibilità di vedere Kong e Godzilla suonarsele di santa ragione sul grande schermo. Fatta questa premessa, è ovvio che anche un film del genere abbia bisogno di una miccia credibile da cui far divampare lo scontro.

A spiegare i motivi che porteranno Godzilla ad attaccare Kong è stato dunque il produttore Alex Garcia: "I nostri devono intraprendere questo viaggio verso la Hollow Earth attraverso un nuovo portale, ma Nathan accetta a patto che con loro ci sia Kong. La sua speranza è che, con una creatura che credono venga dalla Hollow Earth al seguito, loro possano avere qualche chance in più di sopravvivere. Quindi prelevano Kong da Skull Island e ad un certo punto si imbattono in Godzilla che comincia a reagire perché teme che qualcuno stia cercando di interferire con quell'equilibrio che lui contribuisce a mantenere" sono state le sue parole.

Per quanto riguarda le dimensioni di Kong, visibilmente cresciute rispetto al primo film, Garcia ha invece spiegato: "Kong è più grande qui, in Skull Island era praticamente un adolescente. Ovviamente conosce qualche trucco in più rispetto a prima, anche per il fatto di essersi ormai ambientato nel mondo moderno, ma non sputa fuoco o cose del genere. È sempre Kong". A giorni, intanto, è atteso l'arrivo di un nuovo trailer di Godzilla vs Kong; il regista, invece, ha invitato i fan a vedere Godzilla vs Kong in IMAX.