Godzilla vs Kong, ecco le prime immagini del nuovo film del MonsterVerse!

L'account Twitter di DiscussingFilm ha pubblicato i fermo immagine di Godzilla e King Kong di un video, della durata di tre secondi, che riguarda il prossimo film del MonsterVerse, Godzilla vs Kong. I fan possono così dare una prima occhiata a quello che sarà l'aspetto dei due titani che si scontreranno nel prossimo capitolo sul grande schermo.

Godzilla vs Kong racconta un'epoca in cui gli esseri umani convivono sulla Terra con i mostri che la popolavano. Il possente Godzilla e il gigantesco King Kong entrano in rotta di collisione, in uno scontro che vedrà due delle più potenti forze della natura scontrarsi per ottenere il dominio sul pianeta, in uno degli incontri maggiormente epici della storia.



Diretto da Adam Wingard, Godzilla vs Kong è il sequel di Godzilla: King of the Monsters e Kong: Skull Island, usciti rispettivamente nel 2019 e nel 2017.

Il film vedrà nel cast delle new entry e vecchie conoscenze del franchise come Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Alexander Skarsgård, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry.

Warner Bros. ha annunciato che nel 2021 i film usciranno sia in streaming che al cinema. Una decisione storica ma necessaria, secondo la major, per adattarsi a quest'epoca nella quale la pandemia di Coronavirus ha scombussolato tutti gli equilibri, anche nel mondo dell'intrattenimento.



