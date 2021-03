Godzilla vs Kong, il poster giapponese è fuori di testa: guardate!

L'attesissimo Godzilla vs Kong, il nuovo capitolo del MonsterVerse prodotto dalla Legendary Pictures e distribuito da Warner Bros., torna a mostrarsi con un sensazionale poster esclusivo per il mercato giapponese.

Il film uscirà negli Stati Uniti alla fine di marzo, e anche se in Giappone il film verrà distribuito solo a partire dal 14 maggio la nuova locandina ufficiale è già stata pubblicata e come al solito potete visionarla in calce all'articolo: il poster mostra i due Titani che si scontrano, ma mette in risalto anche tutti i personaggi nuovi e quelli che torneranno dai precedenti capitoli del franchise.

Ricordiamo che per i fan negli Stati Uniti il film sarà disponibile nelle sale e per lo streaming su HBO Max a partire dal 31 marzo. Per quanto riguarda l'Italia si attendono ancora le prime specifiche sulla distribuzione, anche se probabilmente la Warner opterà per un'uscita digitale com'è già stato per Wonder Woman 1984, Fino all'ultimo indizio e Tom & Jerry, in uscita questa settimana.

Godzilla vs Kong è il quarto capitolo del MonsterVerse e racconterà di come il Re delle Scimmie, insieme ai suoi protettori, intraprende un pericoloso viaggio per trovare la sua vera casa: insieme a loro c'è Jia, una giovane ragazza orfana con cui Kong ha stretto un legame unico e potente. Ma il gruppo si troverà inaspettatamente sulla strada di un Godzilla infuriato, che inspiegabilmente inizia a seminare distruzione in tutto il mondo. L'epico scontro tra i due titani - istigato da forze invisibili - è solo l'inizio di un mistero che giace nel profondo del nucleo della Terra.

Per altri approfondimenti ecco nuovi dettagli sulla trama del film.