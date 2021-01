Godzilla vs Kong, Pikachu incontra Machagodzilla in un adorabile giocattolo da collezione

Grazie all'uscita del primo e spettacolare trailer ufficiale di Godzilla vs Kong, i fan hanno finalmente potuto dare una primissima occhiata al crossover del MonsterVerse diretto da Adam Wingard, un filmato che ha così risuonato tra la comunità cinefila, geek e nerd mondiale da aver già creato diversi meme o mash-up.

Sembra soprattutto che i personaggi Nintendo siano stati presi di mira da questa nuova uscita cinematografica, e così, dopo aver visto il poster con Donkey Kong contro Bowser, ecco adesso un adorabile Pikachu con indosso l'armatura di Machagodzilla.



Nel film, lo ricordiamo, il mondo d'azione è ormai dominato dai Titani, esseri giganteschi risvegliatisi dal loro sonno millenario con cui l'umanità deve per forza di cose imparare a convivere, guidata dalla mano ferma della Monarch. Fazioni rivali e para-militari hanno comunque intenzione di governare i Titani per spazzare via la vita dalla Terra, mentre a Skull Island delle forti scosse sismiche attirano l'attenzione di Godzilla, suscitando anche panico in Kong.

Godzilla vs Kong vede nel cast Alexander Skarsgard, Eiza Gonzalez, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Kyle Chandler, Ziyi Zhang e Lance Reddick, per un'uscita prevista nelle sala e su HBO Max il 26 marzo 2021.



Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo alla nostra analisi del trailer di Godzilla vs Kong, per scoprire tutti i dettagli nascosti nel primo footage ufficiale del crossover.