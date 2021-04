Godzilla vs Kong: Peter Jackson voleva realizzare King Kong 2 con Adam Wingard!

Godzilla vs Kong rappresenta un bel salto nel mondo dei blockbuster per il regista Adam Wingard, che finora aveva sempre lavorato nel cinema indipendente. Ma circa dieci anni fa 'rischiò' di collaborare con Peter Jackson al sequel del suo King Kong.

"Penso che, in molti modi, per spiegare la ragione per cui ho deciso di dirigere Godzilla vs Kong dobbiamo tornare indietro nel tempo fino al 2013 o giù di lì, quando 'You're Next' stava per uscirà nelle sale”, ha detto Wingard a Slash Film. "In qualche modo, Peter Jackson aveva visto una prima versione del mo film e si era molto interessato a me, mi voleva per dirigere un sequel del suo King Kong."

Wingard ha aggiunto: "Si sarebbe chiamato semplicemente 'Skull Island'. Simon Barrett era stato scelto per scrivere la sceneggiatura. Mary Parent, che ora gestisce Legendary e ha prodotto Godzilla vs Kong, era a bordo del progetto. Ma nel tempo alla fine quel film è finito nel dimenticatoio, e anche io!"

Come noto, la Warner Bros. alla fine ha realizzato il suo MonsterVerse realizzando una nuova versione di King Kong slegata da quella di Peter Jackson, e nel 2017 il regista Jordan Vogt-Roberts ha diretto Kong: Skull Island.

Il regista ha concluso: "Negli anni ho lavorato per arrivare a questo punto. I miei primi film li ho fatti per arrivare a poter fare questi grandi film di fantascienza. Del resto sono questi film che mi hanno ispirato da ragazzo, i vari Alien e i vari Star Wars, e non vedo l'ora di poter sfruttare il 'potere' che Godzilla vs Kong potrebbe garantirmi, in modo da poter realizzare personali sui quali avrò maggiore controllo."

E Adam Wingard potrebbe essere molto vicino alla realizzazione del suo obiettivo: del resto Godzilla vs Kong è già un successo commerciale, e si è già assicurato un progetto da sogno con il live-action dei Thundercats.