Godzilla vs Kong, ecco su quale personaggio si concentrerà il sequel!

Secondo quanto si legge in un nuovo report, il sequel di Godzilla vs Kong entrerà presto in produzione. Inoltre è stata avanzata un'ipotesi sul personaggio che sarà al centro delle dinamiche del prossimo film, molto atteso dai fan per scoprire in che modo proseguiranno le titaniche avventure del MonsterVerse.

In base a quanto riporta Production Weekly, le riprese del prossimo capitolo del franchise targato Legendary s'intitoleranno Son of Kong, suggerendo la probabile scelta di raccontare le vicende del figlio del gigantesco scimmione. Nel nostro approfondimento potete scoprire la storia di King Kong, il re dei primati al cinema.



Inoltre nel report si cita il ritorno di Adam Wingard alla regia. In precedenza era stato comunicato che il sequel era in preparazione per iniziare la produzione nel Queensland, in Australia, proprio come i predecessori, ovvero Godzilla vs Kong e Kong: Skull Island.

Il progetto dovrebbe portare in dote un giro d'affari di 120 milioni di dollari per l'economia locale. A parte questi dettagli sulla produzione del film, la trama e i personaggi sono attualmente sconosciuti.



Tuttavia vale la pena di sottolineare che l'autore di Godzilla vs Kong, Max Borenstein, ha accennato a 'cose entusiasmanti' che riguardano il franchise, senza tuttavia lasciar trapelare alcunché.

Godzilla vs Kong ha dominato il box-office nel 2021, arrivando a superare i 400 milioni di dollari a livello globale e confermando la presa sul grande pubblico di personaggi iconici come King Kong e Godzilla.