Godzilla vs Kong, ecco il personaggio che Adam Wingard vorrebbe nel MonsterVerse

Godzilla vs Kong è uno dei film di maggior successo dalle riaperture internazionali in epoca pandemia e i fan pregustano già altri film del MonsterVerse. Ipotesi ancora non confermate ma nel frattempo gli appassionati si sono già portati avanti e ne hanno parlato anche con il regista di Godzilla vs Kong, Adam Wingard, su Reddit.

Durante la chat a Wingard è stato chiesto quale mostro o storia vorrebbe far entrare nel MonsterVerse e il regista ha condiviso un solo e unico pensiero:"Voglio il film DOUG".

Per coloro che non sanno chi sia Doug, non c'è nulla di allarmante. Doug ha debuttato nell'ultimo film di Wingard ma il nome Doug proviene direttamente dai fan.



Com'è possibile vedere nella foto in calce alla news, il mostro è proprio Doug. La bestia è stata mostrata durante il primo passaggio di Kong nella Terra Cava. Lo strano mondo era pieno di creature che non abbiamo mai visto prima e molti erano kaiju, proprio come Doug. Il grosso lucertolone viene mostrato mentre mangia una creatura simile ad un insetto. I fan si sono affrettati a chiamare Doug il mostro senza nome ed è diventato un cult per i fan.

