Godzilla vs Kong, parla il regista: 'È come Batman v Superman, ma con una differenza'

Continua a far registrare numeri da record Godzilla vs Kong, che su HBO Max ha superato Justice League e Wonder Woman 1984. Il film mette uno di fronte all'altro due dei personaggi più colossali della storia del cinema, e secondo il regista Adam Wingard presenta delle analogie con un titolo come Batman v Superman: Dawn of Justice.

Secondo Wingard, però, il film targato DC non è del tutto riuscito, e ha cercato così di evitare nel suo Godzilla vs Kong gli aspetti che non gli sono piaciuti.

"Volevo che questo fosse il vero incontro tra Gozdilla e King Kong" ha spiegato il regista a Yahoo!. "Avevamo già un nuovo film su Kong, quindi era già affermato. E avevamo già due film su Godzilla. Quindi non volevo cambiarli troppo, perché volevo che sembrasse una lotta legittima. Non dovevano essere due personaggi nuovi che si fronteggiavano. Ho sempre fatto questo confronto. Ma quando hanno fatto Batman v Superman, invece, è stata la prima volta che abbiamo visto Ben Affleck nei panni di Batman. Non dico che sia un bene o un male, ma il fatto è che era un nuovo Batman."

Adam Wingard ha girato così tanto materiale che potrebbe esserci una director's cut di Godzilla vs Kong di cinque ore, utilizzando due personaggi già rodati. Nel film di Zack Snyder, invece, "era difficile per me dire: Questo è l'autentico Batman v Superman, perché dovevo ancora imparare chi era questa nuova versione di Batman. [...] Questo è davvero fantastico nel MonsterVerse: questo è il culmine di quei film. Questa versione è stata ormai stabilita, e adesso possiamo lasciarli combattere."