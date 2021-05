Godzilla vs Kong, il nuovo MonsterVerse da oggi in Italia: dove si può vedere on demand?

Godzilla vs Kong di Adam Wingard arriva oggi in Italia: il film purtroppo non uscirà nelle sale cinematografiche ma potrà essere acquistato o noleggiato via digitale, e in questo articolo troverete tutte le informazioni utili per farlo.

Con un cast di protagonisti ricchissimo che include Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Kyle Chandler, che torna insieme alla star di Stranger Things dopo gli eventi di Godzilla II: King of the Monsters, sarà disponibile in Italia come esclusiva digitale da oggi giovedì 6 Maggio. Il film è ora disponibile per l'acquisto e il noleggio premium su tutte le principali piattaforme digitali, e all'interno dell'articolo trovate un'anteprima di dieci minuti. Qui sotto, invece, l'elenco completo delle piattaforme:

Acquisto: Apple Tv app, Amazon Prime Video, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV,

Noleggio premium: Sky Primafila, Mediaset Play, Infinity

Godzilla vs Kong è il quarto episodio del MonsterVerse, saga cinematografica Warner Bros. che proseguirà con un sequel intitolato (forse) Son of Kong: il film, che inizia dopo gli avvenimenti di Kong: Skull Island e di Godzilla II: King of the Monsters, vede King Kong intraprendere, insieme ai suoi protettori e Jia, una giovane ragazza orfana con la quale Kong sembra aver stretto un legame forte ed unico, un lungo viaggio per trovare la sua vera casa. Ma il gruppo si troverà inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo a causa di forze invisibili.

Nel cast figurano anche Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González e Demián Bichir. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti!