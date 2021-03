Godzilla vs Kong, il nuovo video anticipa un epico scontro subacqueo tra i due Titani

Dopo le tre clip ufficiali di Godzilla vs Kong diffuse nelle scorse ore, ecco arrivare in rete un nuovo sneak peek della durata di un minuto con diverse scene inedite tratte dal nuovo e attesissimo film del MonsterVerse.

Nel filmato, pubblicato in esclusiva da IGN, tra le altre cose vediamo uno scontro subacqueo tra i due giganti ambientato durante la scena in mare aperto già ampiamente mostrata nel trailer ufficiale di Godzilla vs Kong.

In questa spettacolare battaglia tra titani, Kong e i suoi protettori intraprendono un pericoloso viaggio per trovare la sua vera casa, e con loro c'è Jia, una giovane ragazza organa con cui il Re dei Primati ha stretto un legame unico e potente. Ma inaspettatamente si trovano sulla strada di un infuriato Godzilla, che sta lasciando una striscia di distruzione in tutto il mondo. Istigato da forze invisibili, l'epico scontro tra i due titani svelerà un mistero che giace nel profondo nucleo della Terra.

L'uscita del film è fissata al prossimo 31 marzo al cinema (dove possibile) e in contemporanea su HBO Max, piattaforma streaming attualmente disponibile solamente negli Stati Uniti. Per quanto riguarda l'Italia, la distribuzione potrebbe avvenire tramite le piattaforme digitali oppure, come visto di recente con Zack Snyder's Justice League, attraverso Sky Cinema e Now.