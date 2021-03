Godzilla vs Kong, il nuovo spot ci parla dell'antica rivalità tra i due mostri

Siamo onesti con noi stessi: ciò che più ci interessa di Godzilla vs Kong è la spettacolarità degli scontri e degli effetti speciali, con due dei mostri più famosi della storia del cinema a suonarsele di santa ragione per il divertimento di ogni amante del cinema e dei kaiju.

Una trama, però, dovrà pur esserci a dare ai due bestioni un motivo per scontrarsi con tanto accanimento! Ad anticiparci qualcosina al riguardo, dopo le notizie già trapelate sugli eventi che scateneranno l'ira di Godzilla, è proprio il nuovo spot televisivo ufficiale del film.

La breve clip ci parla infatti dell'antica rivalità che lega Kong e Godzilla, ultimi reduci di una guerra che sembrerebbe non aver lasciato altri superstiti. Possiamo dunque immaginare i motivi che, una volta risvegliato Godzilla, porteranno il leggendario kaiju e l'enorme gorilla a dare il via a uno scontro senza esclusione di colpi.

Al netto di qualunque pretesto che darà il via alla battaglia, comunque, le immagini viste nei trailer e negli spot ci lasciano davvero ben sperare sulla spettacolarità dello scontro!