Godzilla vs Kong, nuovo e spettacolare spot TV per il crossover del MonsterVerse

A un mese esatto dall'uscita di Godzilla vs Kong al cinema e su HBO Max, Warner Bros. e Legendary Pictures hanno pubblicato online, via social, un nuovo spot televisivo ricchissimo d'azione e scene inedite dedicato proprio all'attesissimo crossover del MonsterVerse diretto da Adam Wingard (Blair Witch, Death Note).

Su tutto, l'ultima scena: Kong steso a terra, Godzilla sopra, entrambi che si urlano in faccia e sono pronti a continuare a darsele di santa ragione per dimostrare a tutti chi è il Titano più forte.



Nel film, lo ricordiamo, il mondo d'azione è ormai dominato dai Titani, esseri giganteschi risvegliatisi dal loro sonno millenario con cui l'umanità deve per forza di cose imparare a convivere, guidata dalla mano ferma della Monarch. Fazioni rivali e para-militari hanno comunque intenzione di governare i Titani per spazzare via la vita dalla Terra, mentre a Skull Island delle forti scosse sismiche attirano l'attenzione di Godzilla, suscitando anche panico in Kong.

Godzilla vs Kong vede nel cast Alexander Skarsgard, Eiza Gonzalez, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Kyle Chandler, Ziyi Zhang e Lance Reddick, per un'uscita prevista nelle sala e su HBO Max il 26 marzo 2021.



