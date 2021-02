Godzilla vs Kong: nuovo sguardo ai due Titani dal merchandise del film

La Monogram ha pubblicato recentemente delle immagini raffiguranti alcuni pezzi del merchandise di Godzilla vs. Kong, l'attesissimo monster movie della Warner Bros. che dovrebbe debuttare sia nelle sale cinematografiche che in streaming su HBO Max dal 31 marzo prossimo. Il merchandise ci mostra uno sguardo nuovo ai mostri della pellicola.

Il merchandise della Monogram ha svelato le sue "bag clip" dedicate al franchise della Warner e rivela anche altri mostri dell'universo della pellicola, tra cui Warbat e Hellhawk; chiaramente è bene specificare che le miniature in questione sono stilizzate per i più piccoli e che quindi non rappresentano una replica fedele dei personaggi che vedremo al cinema all'interno della storia. Potete visualizzarle tutte nell'immagine in calce a questa news; inoltre, ce ne sono due tenute all'oscuro e indicate solo come esclusiva della collezione.

La sinossi di Godzilla vs Kong racconta così la trama dell'atteso scontro: "Mentre Kong, in questo film, è alla ricerca di una vera casa accompagnato dai suoi protettori e da una giovane orfana alla quale è particolarmente legato, la sua strada si incontra con quella di Godzilla, impegnato a portare caos e distruzione in tutto il mondo".

Il film è il sequel di Godzilla II - King of the Monsters e Kong: Skull Island ed è il quarto capitolo del cosidetto MonsterVerse. Si va ad aggiungere ai trentacinque film su Godzilla e gli undici su King Kong realizzati nell'arco della storia del cinema. Il cast del film riprende alcune vecchie conoscenze dei capitoli precedenti e si compone di star del calibro di Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry e Kyle Chandler.

Sulle nostre pagine potete trovare diversi approfondimenti sul film, tra cui l'analisi del trailer di Godzilla vs Kong e un articolo che si chiede se Godzilla vs Kong sarà il nuovo Tenet, alla luce delle problematiche che stanno riscontrando le sale cinematografiche a causa della pandemia di Coronavirus.