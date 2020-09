Godzilla vs Kong, ecco il nuovo logo ufficiale dell'atteso crossover

Il terremoto che ha colpito il calendario Warner Bros in seguito alla pandemia ha allontanato di diversi mesi anche l'uscita di Godzilla vs Kong, l'attesa pellicola del MonsterVerse che vedrà i due iconici giganti a confronto, e di conseguenza anche l'arrivo del suo primo trailer ufficiale.

Tuttavia, dopo l'artwork di Godzilla vs Kong pubblicato in estate che ha finalmente offerto un primo sguardo allo scontro tra i due Titani, i fan possono ora consolarsi con un piccolo aggiornamento.

Come riportato da Comicbook.com, l'account Kaiju News Outlet ha infatti diffuso in rete il nuovo logo ufficiale del film avvistato durante una diretta di Prime 1 Studio, la celebre compagnia nipponica specializzata nella realizzazione di figure.

In un nuovo mondo in cui uomo e mostro ora coesistono, Monarch deve aprire la strada ad un futuro prospero al fianco dei Titani , tenendo sotto controllo l'umanità. Tuttavia, le fazioni rivali che vogliono manipolare i Titani per la guerra iniziano ad organizzare una malvagia cospirazione, minacciando di spazzare via tutta la vita sul pianeta. Nel frattempo, sull'isola di Skull, una strana attività sismica attira contemporaneamente l'attenzione di Godzilla e Kong.

Diretto da Adam Wingard, il film vede nel cast Alexander Skarsgård, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Eiza González, Kyle Chandler, Jessica Henwick, Zhang Ziyi, Julian Dennison e Millie Bobby Brown, per un'uscita prevista nelle sale il 21 maggio 2021.