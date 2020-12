Godzilla vs. Kong: nuovi dettagli sulla trama del monster movie

Negli ultimi mesi sono stati pochissimi i materiali promozionali usciti su Godzilla vs. Kong, anche per via dello slittamento della pellicola da quest'anno al 2021 a causa della pandemia di coronavirus e in seguito per la decisione (ancora da dibattere) di far uscire il film solo in streaming su HBO Max e non nelle sale cinematografiche d'America.

Poche le novità, quindi, se non che nelle ultime ore è stata diffusa una nuova sinossi ufficiale che ci prepara al colossale scontro tra le due creature del titolo e che vi riportiamo direttamente di seguito:

"L'umanità sarà costretta a combattere per il suo futuro mentre Godzilla e Kong si incanaleranno in un sentiero di distruzione che vedrà due delle più potenti forze della natura sul pianeta scontrarsi in una guerra totale".

Ovviamente questa nuova descrizione non ci dà alcun indizio significativo su come si evolverà la narrazione della pellicola, ma è quantomai una dose di adrenalina che preserva l'hype sulla pellicola in modo tale da sopportare l'estenuante attesa che ci separa dal vedere finalmente il film.

Nel frattempo continua la diatriba tra la Warner e la Legendary, con la prima intenzionata a diffondere Godzilla vs. Kong su HBO Max e la seconda che pretende l'uscita in sala in quando finanziatrice principale del film (parliamo di oltre il 75% delle spese). La richiesta monetaria della Legendary per acconsentire alla decisione della Warner sarebbe di 250 milioni di dollari. Il che appare ironico, considerando che WarnerMedia ha appena rifiutato 200 milioni da Netflix per la distribuzione del film.

La strategia non sembra proprio piacere a Legendary, che a quanto pare avrebbe considerato di fare causa a Warner, non essendo stata informata dei nuovi piani per il 2021. Vi rimandiamo alle anticipazioni su Godzilla vs. Kong, ricordandovi che la data di uscita al momento è il 21 maggio 2021.