Godzilla vs Kong, nuovi dettagli sulla trama: saranno due film in uno!

La trama di Godzilla vs Kong conterrà due storie, come dichiarato dal regista del film, Adam Wingard. La dichiarazione è inclusa all'interno del video 'Collision' del canale YouTube ufficiale di Warner Bros., nel quale Wingard è presente insieme ai membri del cast per promuovere il nuovo capitolo della saga denominata MonsterVerse.

"Potrete guardare il film come due storie separate che alla fine s'intersecano. Ogni storia umana segue anche la storia dei mostri" ha spiegato il regista.

Il film, secondo quanto svelato da Wingard, sarà diviso fra 'Team Kong' - composto da Alexander Skarsgård, Rebecca Hall e Kaylee Hottle - e 'Team Godzilla' - composto da Millie Bobby Brown, Julian Dennison e Brian Tyree Henry.



Il 'Team Kong' vede l'enorme scimmia come l'ultima possibilità per l'umanità contro un Godzilla infuriato, mentre il 'Team Godzilla' sta cercando di capire il motivo dietro l'improvvisa svolta malevola del Re dei Mostri.

"Abbiamo sempre visto il film separato tra il Team Godzilla e il Team Kong, ed è stato emozionante per me fare questo film" ha confessato Adam Wingard.

Il video si conclude con il cast che offre le proprie opinioni sul possibile vincitore dello scontro alla base del film. Tuttavia Rebecca Hall ha sottolineato di non essere interessata a prendere le parti di uno o dell'altro.

Diretto da Adam Wingard e scritto da Eric Pearson e Max Borenstein, Godzilla vs Kong è interpretato da Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry. Il film arriverà nelle sale americane e su HBO Max il 31 marzo.



Scoprite perché Godzilla vs Kong è il film più importante della stagione e l'analisi completa del primo trailer ufficiale del film di Adam Wingard.