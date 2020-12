Godzilla vs Kong: ecco nuove anticipazioni sulla trama del film

Nella primavera 2021 è prevista l'uscita su HBO Max di Godzilla vs Kong, il prossimo nuovo capitolo del MonsterVerse, che prosegue il franchise Warner Bros. dedicato a titani iconici della storia del cinema come King Kong e Godzilla. Ora è stata pubblicata una nuova sinossi del film, che anticipa e svela alcuni dettagli della trama.

"L'umanità combatte per il suo futuro mentre Godzilla e Kong intraprendono un percorso di distruzione che vedrà le due più potenti forze della natura del pianeta scontrarsi in una guerra totale!" recita la nuova sinossi.

Scritto da Greg Keyes, il romanzo ufficiale del film arriverà sugli scaffali il 25 maggio 2021, ovvero pochi giorni dopo la data d'uscita del film, prevista per il 21 maggio 2021. Si tratta di uno dei titoli che Warner Bros. ha deciso di far uscire in contemporanea nelle sale cinematografiche e sulla piattaforma streaming di HBO Max.



Godzilla vs Kong è classificato PG-13 e la precedente sinossi raccontava di 'un nuovo mondo in cui il mostro e l'uomo coesistono, Monarch deve aprire la strada ad un prospero futuro accanto ai Titani, tenendo sotto controllo l'umanità. Tuttavia, le fazioni rivali che vogliono manipolare i Titani per la guerra iniziano a sorgere sotto le spoglie di una nefasta cospirazione, minacciando di spazzare via tutta la vita sul pianeta. Nel frattempo, su Skull Island, una strana attività sismica attira l'attenzione di Godzilla e di Kong'.

Il cast di Godzilla vs Kong comprende Millie Bobby Brown, Kyle Chandler, Eiza Gonzalez e Rebecca Hall.



Sulle nostre pagine potete leggere la recensione di Godzilla: King of the Monsters e la recensione di Kong: Skull Island.