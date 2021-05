Godzilla vs Kong: le nuove action figure SH Monsters Arts sono sbalorditive!

Godzilla vs Kong sta per arrivare in Italia anche in home-video, ma per ingannare l'attesa i fan possono deliziarsi con le nuove action figure da collezione prodotte da SH Monsters Arts.

Questa collezione è spesso molto ricercata dagli appassionati grazie alla rinomata qualità offerta dai singoli pezzi, e che si conferma spettacolare anche nelle nuove action figure Godzilla e King Kong. Questa linea di statuine includerà anche la nuova versione di Mechagodzilla, che però arriverà più avanti, e come mostrato dal post in calce all'articolo inizialmente saranno distribuite solo quelle di Godzilla e di King Kong.

Il lancio di questi pezzi pregiati è previsto in Giappone nei prossimi giorni, ed inizialmente era stato pensato per accompagnare l'uscita del nuovo capitolo del MonsterVerse della Legendary Picture: sfortunatamente, però, a causa dell'aumento di casi di Covid-19 a livello nazionale, la Warner Bros. ha rinviato a data da destinarsi l'uscita di Godzilla vs. Kong in quel mercato. Ricordiamo che in Italia il film ha saltato la canonica distribuzione nelle sale per arrivare direttamente sulle piattaforme digitali all'inizio del mese di maggio, ed è attualmente disponibile per l'acquisto o il noleggio online.

Diretto da Adam Wingard, Godzilla vs Kong ha per protagonisti Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Kyle Chandler, Brian Tyree Henry, Eiza González, Julian Dennison e Demián Bichir.

Cosa ve ne pare delle action figure di SH Monsters Arts? Ditecelo nella sezione dei commenti!