Godzilla vs Kong, la nuova sinossi ufficiale anticipa uno scontro epico

Dopo le recenti anticipazioni del regista Adam Wingard, che ha promesso distruzione e violenza ai massimi livelli per Godzilla vs Kong, ecco arrivare in rete una nuova e più approfondita sinossi ufficiale del nuovo capitolo del MonsterVerse.

"In un nuovo mondo dove gli uomini e i mostri coesistono, la Monarch deve aprire la strada ad un futuro prospero al fianco dei Titani tenendo l'umanità sotto controllo" si legge nella descrizione aggiornata diffusa da IMDb. "Tuttavia, le fazioni rivali che vogliono manipolare i Titani per scopi bellici preparano la loro ascesa sotto le sembianze di una malvagia cospirazione, minacciando di spazzare via tutta la vita sul pianeta. Nel frattempo a Skull Sialnd, una strana attività sismica attira allo stesso modo l'attenzione di Godzilla e Kong."

Passate le preoccupazioni legate al possibile rinvio della pellicola (almeno per il momento), la data di uscita di Godzilla vs Kong è ancora prevista per il prossimo autunno nelle sale di tutto il mondo. Per la precisione, in Italia arriverà il 19 novembre 2020. Come anticipato nei giorni scorsi, lo ricordiamo, il film è stato classificato come PG-13 per "intense scene di violenza, distruzione e linguaggio volgare".

In attesa di mettere finalmente gli occhi sul primo trailer ufficiale, il fumetto prequel del film ha rivelato che Kong avrà un look da anziano nel nuovo capitolo del franchise. Cosa vi aspettate dall'incontro tra i due iconici giganti? Fatecelo sapere nei commenti.