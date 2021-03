Godzilla vs Kong, novità dal regista Adam Wingard: parla anche del sequel di Face/Off

Durante l'ultimo episodio del podcast The Forth Wall, il regista Adam Wingard ha avuto modo di tornare a parlare del suo attesissimo Godzilla va Kong, in uscita a fine marzo, e approfondire anche qualche nuovo dettaglio relativo all'annunciato sequel di Face/Off, cult d'azione anni '90 di John Woo.

Su Godzilla vs Kong, il regista ha avuto modo di rivelare: "Stiamo prendendo due delle più grandi icone di tutti i tempi per metterle insieme in un nuovo film. Questo nella storia è successo una sola volta, relativamente ai personaggi coinvolti, dunque le aspettative sono davvero altissime e le eredità a cui ci stiamo aggrappando sono diverse".

Continuando, Adam Wingard ha avuto modo di soffermarsi sul prossimo film dopo il crossover del MonsterVerse, che sarà il sequel di Face/Off, e in merito ha dichiarato: "Face/Off è uno dei miei film preferiti di tutti i tempi, uno di quei titoli di riferimento che ho sempre preso in esempio nel mio lavoro. Non vedo l'ora di sviluppare questo nuovo capitolo della storia".



Vi ricordiamo che Godzilla vs Kong vedrà nel cast Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown e Kyle Chandler, per un'uscita prevista contemporaneamente al cinema e su HBO Max il prossimo 31 marzo 2021.



