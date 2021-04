Godzilla vs Kong mostruoso in Pandemia: ha battuto Skull Island al boxoffice cinese

Nonostante i cinema chiusi in gran parte del mondo, soprattutto in Europa e Sud America, Godzilla vs Kong di Adam Wingard continua una scalata davvero mostruoso ai boxoffice mondiali, ovviamente inserita nel quadro generale della situazione pandemica, che comunque precedentemente ha reso un flop colossale il Tenet di Christopher Nolan.

Al momento il crossover del MonsterVerse ha incassato la bellezza di 338,600 milioni di dollari worldwide, di cui 268,600 internazionalmente e 70 in patria, suggerendo un amore per i kaiju molto più forte e ben radicato al di fuori dell'America del Nord. In Cina, inoltre, Godzilla vs Kong ha suprato persino il precedente Kong: Skull Island di Jordan Vogt-Roberts, che a suo tempo aveva incassato nel mercato cinese 169.5 milioni di dollari, cifra che il film di Wingard dovrebbe aver superato di circa una decina di milioni.



Nel film vedremo scontrarsi il Predatore Alpha e il Re dei Primati, ma ci sarà un vincitore definitivo in questa lotta? A questo ha risposto in precedenza Wingard, anticipando anche "una tonnellata di sorprese": "Assolutamente. Sentivo che non sarebbe stato il mio film se non ci fosse stato un vincitore definitivo. Parte del motivo per cui volevo girare questo progetto era perché volevo un vincitore nella discussione che ho avuto con il mio amico in seconda elementare su chi avrebbe vinto in un combattimento tra Godzilla e King Kong. Io sapevo chi avrebbe dovuto vincere, al 100%, e pensavo che il mio amico sbagliasse al 100%. Dopo 30 anni, eccomi qui. Questo è il concerto registico più meschino che abbia mai diretto, perché è come vincere uno scontro con un bambino della seconda elementare".



E sulle sorprese e i mostri?: "Abbiamo due giganteschi mostri", dice Wingard, "e ci saranno moltissime sorprese, alcune per le quali i fan resteranno ossessionati. E spero anche usciranno tanti bei giocattoli per tutti".



Godzilla vs Kong uscirà al cinema e su HBO Max il prossimo 31 marzo 2021