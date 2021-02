Godzilla vs Kong, Millie Bobby Brown sulla sua Madison: 'È diventata una tipa tosta'

Godzilla vs Kong non sarà solo una storia di mostri leggendari impegnati in uno scontro fino all'ultimo sangue: per quanto i kaiju rappresentino ovviamente l'attrazione principale del film, anche stavolta ci sarà spazio per le vicende personali dei protagonisti e per la loro crescita.

Prendiamo Millie Bobby Brown, ad esempio: la star di Stranger Things ne ha fatta di strada dai tempi di Godzilla II - King of the Monsters e, stando alle sue parole, la stessa cosa sembra valere per la sua Madison Russell.

"Sono passati cinque anni e Madison è cresciuta. È decisamente una storia di crescita la sua. La sua storyline si è evoluta benissimo ed è cambiato il suo modo di affrontare le cose, il suo atteggiamento nei confronti della vita, è diventata una persona molto più forte. Sta cercando con convinzione di seguire le orme di sua madre ed è diventata al tempo stesso più forte e più saggia, più indipendente e capace di capire di cosa abbia realmente bisogno. Sono passati cinque anni e lei è diventata una tipa davvero tosta" ha spiegato l'attrice.

Il nuovo poster internazionale di Godzilla vs Kong, intanto, ci ha mostrato uno scontro acquatico tra i due protagonisti del film; vediamo invece in che modo Godzilla vs Kong potrebbe gettare le basi del MonsterVerse.