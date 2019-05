Godzilla vs. Kong: Michael Dougherty: 'Sarà come lo scontro tra Rocky e Ivan Drago'

Godzilla II: King of the Monsters arriverà nelle sale italiane questo giovedì, e nel frattempo il regista Michael Dougherty ha deciso di chiarire cosa possiamo aspettarci dall'attesissimo sequel/crossover Godzilla vs. Kong, nel quale figura come sceneggiatore.

Uno dei maggiori dubbi riguarda sicuramente la dimensione dei due giganti: guardando i film di Godzilla e Kong: Skull Island appare evidente come la stazza di Kong non sia minimamente paragonabile a quella del Re dei Mostri, ma a quanto pare dal 1970 (anno in cui è ambientato Skull Island) le cose potrebbero essere cambiate.

"Stiamo parlando di una sorta di Davide contro Golia," ha detto Dougherty parlando con Bloody Disgusting. "Quando si parla del combattimento tra Godzilla e Kong tutti pensano che quest'ultimo non abbia chance. Godzilla ha il suo respiro atomico e così via. Ma quando inizia a pensare a Kong come personaggio capisci che in Skull Island era un adolescente, sta ancora crescendo. Quindi chissà quanto sarà cresciuto dal 1970? Kong è molto intelligente. Essendo un primate può utilizzare oggetti. Quindi è veloce, agile e potrebbe avere una buona stazza. E mi piace sempre veder combattere uno sfavorito. Sai, è come vedere Rocky contro Ivan Drago. Sembra quasi ingiusto ma è chiaro che lo sfavorito può avere qualche sorpresa."

La data di uscita di Godzilla vs. Kong è prevista per marzo 2020 e in attesa di saperne di più - è possibile che il film verrà anticipato dalle scene post-credit del nuovo film - vi consigliamo di dare un'occhiata all'ultimo spettacolare poster di Godzilla II: King of the Monsters, in arrivo al cinema questo giovedì, 30 maggio.