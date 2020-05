Godzilla vs Kong: un look da anziano per Kong, scopriamolo nel nuovo fumetto prequel

I fumetti prequel dedicati ai due Titani ci dicono qualcosa in più sull'epica sfida che vedremo su schermo grazie a Godzilla vs Kong.

Uno di essi sarà incentrato sulla figura di Godzilla, mentre l'altro si focalizzerà sulle vicende legate a Kong, ed entrambi spianeranno la strada per la storia principale. Potremo inoltre scoprire nuovi personaggi che andranno a comporre il Monsterverse, come il misterioso Titano a forma di pipistrello di nome Camazotz, descritto come l'incarnazione dell'oscurità.

Ciò che più di un fan ha notato guardando la prima tavola di una delle graphic novel è stato il nuovo aspetto di Kong, ora dotato di un'ispida barba. Sono passati infatti molti anni dalle vicende vissute su Skull Island e gli autori devono aver cercato un modo per far capire agli spettatori, o ai lettori, che il tempo è passato anche per il mastodontico scimmione. Visto che Kong ha ormai raggiunto l'età adulta è possibile che anche il suo comportamento sia cambiato di conseguenza ed è probabile che lo ritroveremo più saggio e capace di pianificare strategie più letali per mettere al tappeto i suoi avversari, sia che si tratti di mostri giganti sia che si tratti di eserciti militari. O forse l'età avanzata coinciderà con un'aggressività ancora più accentuata, in grado di spezzare le ossa a chiunque gli si pari davanti.

Purtroppo non ci sono buone notizie per chi aspetta di vedere i due giganti darsele di santa ragione al cinema, visto che Godzilla vs Kong potrebbe essere rimandato.