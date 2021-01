Godzilla vs Kong, Legendary concede il film a HBO Max ma spinge per mandare Dune al cinema

Dopo i dissapori dovuti alla decisione di Warner Bros. di pubblicare i propri film del 2021 in contemporanea su HBO Max, la compagnia sta per chiudere un accordo con Legendary Pictures per la distribuzione di Godzilla vs Kong.

Secondo quanto rivelato in queste ore dall'Hollywood Reporter, le due parti stanno per mettere definitivamente da parte la potenziale disputa legale per pubblicare il nuovo film del MonsterVerse - finanziato da Legendary per il 75% - come previsto in sala e su HBO Max a giugno 2021.

Discorso più complicato invece per quanto riguarda l'altra grande pellicola co-finanziata da Legendary, ovvero l'atteso adattamento di Dune. Il regista Denis Villeneuve si sta infatti battendo a spada tratta per garantire la regolare uscita in esclusiva nelle sale cinematografiche, e stando alle fonti della rivista le due compagnie stanno continuando a discutere sui possibili metodi di distribuzione. L'uscita del film è prevista per ottobre, mese in cui i cinema potrebbero essere più accessibili grazie all'avanzare delle vaccinazioni.

Un'eventuale decisione di mantenere un'uscita regolare per Dune, fa notare l'Hollywood Reporter, creerebbe un precedente che potrebbe spingere altri filmmaker a richiedere un simile trattamento. Tra questi rientra per esempio Lana Wachowski, il cui Matrix 4 è fissato al 22 dicembre 2021.



Nel frattempo, su HBO Max è arrivato Wonder Woman 1984.