Godzilla Vs Kong: Le riprese si svolgeranno ad Atlanta, Georgia!

Non ci sono ancora notizie ufficiali riguardo l'inizio delle riprese di Godzilla vs. Kong ; tuttavia, un nuovo report suggerisce che il "MonsterVerse", quando ricomincerà a girare, lo farà ad Atlanta, in Georgia.

Che è poi lo stesso luogo dove si sono svolti la maggior parte dei ciak di Godzilla: King of the Monsters, che uscirà nel 2019. La Omega Underground ha saputo quindi che la fotografia principale di Godzilla VS. Kong sarà realizzata ad Atlanta.

Inoltre, ci sono dei rumor che alcuni personaggi di Godzilla: King of the Monsters, potrebbero riapparire nel crossover, anche se, almeno per ora, non ci sono notizie riguardo i protagonisti di Godzilla o di Kong: Skull Island: loro non sappiamo ancora se torneranno.

Mentre Vancouver, in Canada, sembra essere la location preferita, per girare, di Adam Wingard, non sembra che ci siano per adesso indicazioni che lo vedrebbero tornare in quei luoghi, almeno per adesso.

E quindi, anche se non sappiamo ancora quando inizieranno le riprese di Godzilla VS. Kong, quelle di Godzilla: King of the Monsters sono finite quest'anno e il film uscirà il 22 marzo 2019.

Godzilla VS. Kong uscirà il 29 maggio 2020. Non sappiamo ancora nulla del cast, a parte la presenza, in CGI, dei due famosi mostri.