Godzilla vs Kong, ci sarà anche Kumonga? Un nuovo poster potrebbe suggerirlo

Due settimane ci separano ormai dall'arrivo al cinema (dove possibile) e su HBO Max dell'attesissimo Godzilla vs Kong di Adam Wingard, e grazie a un recente poster promozionale giapponese del crossover del MonsterVerse per i fan è possibile che nel film possa comparire anche il kaiju Kumonga.

Si tratta nello specifico di un mostro dalle sembianze di un ragno gigantesco apparso per l'esattezza in tre film prodotti dalla Toho dell'Era Showa. Il kaiju era già stato chiacchierato per un'apparizione in Godzilla II: King of the Monsters di Michael Dougherty, ma alla fine tra i tanti Titani presenti nel film proprio Kumonga è stato tra i grandi assenti.



In una porzione del poster di Godzilla vs Kong che trovate in calce, però, è possibile vedere dietro la sagoma del Re dei Primati proprio la figura di un ragno gigante, che appare ovviamente più piccolo rispetto a Kong a causa della prospettiva. Nel poster, per altro, Kong si trova nella Terra Cava, il che potrebbe davvero significare che oltre ai kaiju già visti nel trailer potrebbe apparire il mitico Kumonga.



Godzilla vs Kong vede nel cast Alexander Sakrsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Eiza Gonzalez e Damien Bichir, per un'uscita prevista su HBO Max e contemporaneamente nei cinema - dove possibile - il prossimo 31 marzo 2021.