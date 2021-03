Godzilla vs Kong, il kolossal è pronto per il più grande debutto nell'epoca della pandemia

Godzilla vs Kong di Adam Wingard sarà lanciato in 38 mercati offshore nel prossimo week-end, a partire da Messico, Taiwan, Indonesia e India. In seguito verrà distribuito in Russia, Corea e Australia prima di arrivare in Cina venerdì. Il kolossal uscirà anche in streaming, su HBO Max. Le proiezioni parlano di una partenza da circa 70 milioni.

Ma i margini di crescita sono molto alti, soprattutto nel caso il film dovesse andare bene in Cina. Godzilla vs Kong è il primo grande pop-corn movie di Hollywood ad arrivare in sala dall'arrivo della pandemia.

E nel caso dovesse superare gli incassi di Tenet di Christopher Nolan si attesterebbe in cima alla classifica dei migliori incassi nel periodo post-Covid.



L'amore del pubblico per Godzilla e King Kong dovrebbe assicurare una buona affluenza nelle sale. Il film inizialmente era previsto al cinema a marzo 2020 ma poi è stato posticipato proprio a causa del Coronavirus.

In Cina a gestire la distribuzione è Legendary e le proiezioni parlano di un minimo di 50 milioni di dollari mentre stime più ottimiste si spingono ai 70 milioni. Nel frattempo sono state pubblicate le prime reazioni della critica internazionale al film di Wingard. I fan maggiormente affezionati difficilmente si faranno influenzare dalle recensioni ma è importante leggere le prime critiche per potersi fare un'idea su quello che andremo a vedere.

Per quanto riguarda la Cina la principale preoccupazione è la debole affluenza per i film provenienti da Hollywood.



Nel frattempo potete gustarvi l'esilarante trailer con un gatto al posto di King Kong.