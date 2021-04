Godzilla vs. Kong: il kaiju adesso miagola come un gattino nel nuovo folle video

Non smette di generare numeri il successo clamoroso di Godzilla vs. Kong e anche dopo il suo arrivo nelle sale americane (e internazionali) e in streaming digitale su HBO Max, gli utenti e gli appassionati si stanno sbizzarrendo con i video più surreali. Come l'ultimo, ad esempio, in cui una fan ha sostituito il verso del kaiju con il suo gatto.

Nel brevissimo filmato che vediamo su Twitter e che potete recuperare di seguito su questa pagina, possiamo vedere un estratto dallo scontro tra Godzilla e King Kong mentre il secondo "va al tappeto", ma c'è qualcosa di decisamente strano e grottesco: il kaiju invece di emettere il suo ruggito, fa il miagolio di un gattino. Si tratta appunto di un omaggio della fan al suo gatto e nei tweet successivi spiega anche che "penso che sia importante che la gente sappia che in realtà è carinissimo", riferendosi ovviamente a Godzilla, perché no?

Qualche mese fa un altro utente aveva inserito direttamente il suo gatto all'interno del trailer di Godzilla vs. Kong, dimostrando come questo monster movie si presti facilmente a scherzi e suggestioni del genere.

Proprio ieri è stata annunciata la data d'uscita italiana di Godzilla vs. Kong.

La trama, che inizia dopo i fatti di Kong: Skull Island e di Godzilla II: King of the Monsters, vede King Kong e i suoi protettori intraprendere un viaggio pericoloso per trovare la vera casa del re delle scimmie:: con loro c'è Jia, una giovane ragazza orfana con la quale Kong sembra aver stretto un legame forte ed unico. Ma il gruppo si troverà inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L'epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili - alcune delle quali spoilerate dalla promozione, come ricordato da Wingard- è solo l'inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.