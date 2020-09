Godzilla vs Kong: Junkie XL è davvero un grande fan del franchise

Tra i film più attesi della prossima stagione c'è sicuramente Godzilla vs. Kong, il crossover del MonsterVerse diretto da Adam Wingard e che arriverà nelle sale statunitensi il 21 maggio 2021. Come noto, le musiche verranno composte da Tom Holkenborg aka Junkie XL, che recentemente si è dichiarato grande fan del franchise.

Nel corso di una recente intervista concessa a Forbes, il compositore ha confessato il suo grande amore per la saga cinematografica, aggiungendo di essere un grande estimatore di tutti i film giapponesi usciti finora; inoltre, Junkie XL ha pure ricordato il suo primo incontro con il regista di Godzilla vs. Kong, Adam Wingard: "Sono un fissato con Godzilla. Ho tutte le versioni giapponesi dei film, a un certo punto solamente per divertimento ho pure scritto qualcosa per Godzilla. Circa due anni fa, ho incontrato il regista perché era interessato a me come compositore. Gli ho chiesto: 'Sai che sono il più grande fan di Godzilla sul pianeta e che anni fa ho scritto qualcosa?'. Lui mi risponde tipo: 'Mi prendi in giro?'. Così abbiamo iniziato a parlare. Gli ho raccontato tutto e lui era praticamente rapito".

Sequel di Godzilla - King of the Monsters, Godzilla vs Kong comprende nel cast Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison, Kyle Chandler e Demián Bichir.

I fan si troveranno davanti due dei maggiori colossi che la cultura pop abbia mai conosciuto. Da un lato il terrificante Godzilla e dall'altro il temibile Kong, in una lotta senza precedenti per salvare la pelle e la loro presenza sul pianeta Terra, dopo un complotto degli esseri umani intenzionati a distruggerli una volta per tutte.

Su Everyeye trovate la recensione di Kong: Skull Island e la recensione di Godzilla - King of the Monsters. Recentemente, Junkie XL ha pure svelato il nuovo tema di Justice League.