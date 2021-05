Godzilla vs Kong, le nostre interviste al cast del nuovo film del MonsterVerse

Dopo la recensione di Godzilla vs Kong di Adam Wingard, in anticipo di un giorno sull'uscita italiana dell'attesissimo crossover del MonsterVerse vi proponiamo le nostre interviste esclusive al regista e al cast del blockbuster Legendary Pictures.

In seguito alla diffusione del trailer di Godzilla vs. Kong, abbiamo avuto modo di apprendere diverse curiosità sul lungometraggio, che per iniziare è presentato al pubblico con la seguente sinossi: "Mentre Kong, in questo film, è alla ricerca di una vera casa accompagnato dai suoi protettori e da una giovane orfana alla quale è particolarmente legato, la sua strada si incontra con quella di Godzilla, impegnato a portare caos e distruzione in tutto il mondo".

Si arriverà dunque anche alla Terra Cava, ovvero lo spazio tra il Nucleo della Terra e il Mondo della Superficie che è culla della civiltà dei Titani dove ci saranno anche nuove e terrificanti creature. Sappiamo anche che l'ascia di Kong, l'arma che impugna durante il combattimento contro il Predatore Alpha, è creata grazie a una scaglia del corpo di Godzilla, motivo che la rende immune al raggio nucleare del kaiju.

Ricordiamo che Godzilla vs. Kong è uscito nelle sale americane e su HBO Max in streaming lo scorso 31 marzo, mentre in Italia il film uscirà in video on demand domani, 6 maggio.